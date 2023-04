Nueva denuncia de cobro excesivo: masajista en Cartagena pidió $1 millón por su servicio

Durante el clip se puede ver a un grupo de personas, entre los que había turistas y otros vendedores, recriminar a una mujer que, al acabar su masaje, empezó a pedir una excesiva suma de dinero.

El turista que ya iba a pagar se dio cuenta de la estafa cuando todas las personas empezaron a discutir con la masajista.

"¡Sí estás mintiendo, estás mintiendo! ¿A ti te gustaría que te cobren tres almuerzos por…? (Inaudible)”, dijo uno de los vendedores.

“¡Por eso es que no progresan! Yo de usted ni les pago ahora”, dijo un turista que estaba observando la discusión; a lo que ella respondió, "a mí no me importa, estoy cobrando lo justo, no estoy cobrando de más!”.

Finalmente, la mujer se retiró del lugar y dijo que iba a demandar a las personas que la estaban grabando.

Por ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Lo que si es cierto es que los vendedores de Cartagena y los turistas están unidos para evitar más casos de estafas.

A continuación el video de la denuncia: