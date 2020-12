Nueva masacre: Cinco personas fueron asesinadas en Bolívar

Entre los límites del municipio de Montecristo y Santa Rosa del Sur en Bolívar, integrantes de un grupo armado asesinaron a cinco personas de una misma familia.

La noticia fue confirmada por el alcalde de Montecristo, Jairo Hernández Buelvas, quien manifestó que una vez se enteraron del hecho fue convocado un consejo de seguridad.

"Estamos muy preocupados por información que nos llega desde la comunidad del Alto Caribona, con relación a una masacre ocurrida en un punto conocido como La Honda, jurisdicción de Montecristo en límites con Santa Rosa del Sur. En este momento acaba de terminar un consejo de seguridad y hemos decidido notificar a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja Internacional, a la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar y a todas las entidades que tienen que ver con estos asuntos", manifestó el alcalde.

"Lo que nos dicen miembros de la comunidad, porque los hechos al parecer ocurrieron en una zona de muy difícil acceso, es que hubo enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln y como saldo resultaron asesinados estos cinco miembros de una familia", añadió el mandatario local.

El alcalde concluyó que: "Se dirige una comisión de la alcaldía municipal hacia el corregimiento de Villa Uribe, que es el corregimiento más cercano a donde sucedieron los hechos. Pedimos al Gobierno Nacional que nos apoye, porque el municipio de Montecristo no cuenta con la logística suficiente para llegar hasta el lugar de los hechos, pedimos al Ejército que transporte a los funcionarios de la alcaldía en helicóptero si es posible".

Campesinos del Sur de Bolívar y del bajo Cauca Antioqueño, a través de su cuenta de Twitter, ratificaron que dentro de las víctimas se encuentra la excombatiente de la Farc, Rosa Mendoza y una menor de edad.

Una vez se conoció de la noticia, el grupo de reincorporados de la Farc en los Montes de María, señalaron que ya son 248 los firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados en lo que va corrido de este año.

"Allá operan grupos criminales como el Eln, las disidencias de las Farc, la delincuencia organizada y también los grupos paramilitares", manifestó Hermes Osorio Reyes, persona en proceso de reincorporación del partido Farc.

"Diariamente están asesinando a un firmante de la paz, exactamente fue asesinada la compañera Rosa Amalia Mendoza Trujillo, conocida en las filas guerrilleras como Karen Palmera, fue reconocida por ser la creadora de la Asociación de la Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar, desde el año pasado estaba viviendo en zona de poca conectividad. Preocupa que esta matazón de firmantes de la paz, no paren, preocupa que no se esté cumpliendo el acuerdo. No es posible que después de haber firmado estas personas hayan sido asesinadas", aseguró el reincorporado.

"No es con violencia cómo se construye la paz, Colombia no puede desperdiciar este momento histórico, ni echar por la borda un proceso de paz. Lamentos estos hechos, nosotros los reincorporados y firmantes seguiremos resistiendo pese a las dificultades, pese a los asesinatos que parecen que fueran sistémicos, parece que estuviéramos repitiendo lo mismo de la unión patriótica", puntualizó Hermes Osorio Reyes.

Cabe señalar que el pasado mes de mayo, los campesinos del Sur de Bolívar y del bajo Cauca Antioqueño, denunciaron sobre el riesgo que corren las comunidades de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo Bolívar, ante la escalada de violencia.