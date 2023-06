Nuevo caso de secuestro en Cesar: Hombres se llevaron a esposa de comerciante en Pelaya

En el departamento del Cesar se registró un nuevo secuestro la mañana de este jueves 15 de junio en el municipio de Pelaya.

La víctima es Maira Bertrán Quintero, quien se encontraba haciendo deporte sobre la vía que lleva al corregimiento de Costilla cuando fue abordada por hombres armados en una moto, llevándosela con rumbo desconocido.

“La mujer se encontraba haciendo deporte cuando fue abordada por una moto, la rapta y posteriormente se la llevan. Toca precisar de qué se trata, si es un hurto o un secuestro", sostuvo el secretario de Gobierno departamental del Cesar, Eduardo Esquivel López.

Por su parte, la Gobernación del Cesar a través de sus redes sociales rechazó este hecho.

"La libertad es un derecho fundamental de la humanidad, por lo que no debe ser vulnerado por ninguna razón. Nada justifica estos hechos. Qué no se repita la historia. No más secuestros", se lee en el trino.

El comandante de Policía en el Cesar, coronel Luis León, aseguró que se llevará a cabo un consejo de seguridad para determinar las acciones a seguir.

Es de recordar que este es el segundo secuestro que se registra en menos de un mes en el departamento. El anterior es del ganadero, Sanín Mena, secuestrado en el sur del departamento del Cesar.

Según fuentes judiciales, la tarde del pasado viernes 26 de mayo, en cercanía de su finca, en el corregimiento de Montecitos, jurisdicción de Río de Oro, fue abordado por hombres armados cuando iba rumbo al municipio de Ocaña-Norte de Santander.

Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien dé información de su paradero.

“El Gaula está adelantando todas las labores desde el mismo día que ocurrieron los hechos y con el consejo de seguridad la idea es fortalecer el proceso judicial con una recompensa de hasta $50 millones de pesos para los ciudadanos que brinden información sobre el paradero del ganadero de 86 años”, sostuvo el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Luis León Rodríguez.