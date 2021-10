Nuevo Rey Vallenato en líos por denuncia de agresión física contra expareja

Nohamis Carolina Viana Suárez, de 23 años de edad y ex compañera sentimental del actual Rey Vallenato, José Ricardo Villafañe, dio a conocer un proceso penal en contra del acordeonero en rechazo por el nuevo reconocimiento que obtuvo el Arhuaco durante su participación en la edición 54 en el Festival de la Leyenda Vallenata.

Viana Suárez, denunció ante la Fiscalía al acordeonero, por propinarle presuntamente una golpiza, cuando se encontraban en un hotel en Valledupar el pasado 31 de octubre de 2020.

La joven aseguró a través de un comunicado que “El Festival Vallenato no es solo una corona, son nuestros valores, nuestra identidad, es patrimonio de la humanidad. Los hechos a los que me refiero se presentaron la noche del 31 de octubre de 2020, en su momento hubo difusión y fueron de público conocimiento, sin embargo, los mismos no dimensionan el daño al que fui expuesta como mujer”.

Asimismo, la fémina aseguró, que conseguir el mayor premio del Festival Vallenato se debe basar en los valores y la identidad del pueblo vallenato.

En noviembre del año pasado, Viana Suarez relató al ente investigador que estaban en el establecimiento cuando iniciaron una discusión por celos, ante lo cual Villafañe empezó a golpearla.

“Esa noche fuimos invitados a una fiesta realizada por una amiga mía y después de la fiesta nos fuimos a descansar a un hotel donde sufrí una agresión brutal que trajo para mí consecuencias físicas y psicológicas, las cuales aún padezco; maltrato que no se debe repetir en ninguna mujer y bajo ninguna circunstancia”. Se lee en el comunicado.

La víctima habría sufrido heridas en el rostro, la boca, con compromiso de dentadura y en el cuerpo, tras departir con José Ricardo Villafañe, con quien llevaba una relación de más de dos años.

A la fecha, el acordeonero enfrenta un proceso ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Conocimiento de Valledupar por el delito de lesiones personales agravadas, endilgado por la Fiscalía 12 Local. La mujer asegura que Villafañe Álvarez no ha asistido a la audiencia citada por el ente investigador.

Actualmente Villafañe se desempeña como registrador auxiliar de Valledupar.