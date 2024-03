Nuevos contratos adjudicados a ganador del PAE en Barranquilla en la lupa de veedores

Nuevamente la entrega del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Barranquilla, es objeto de cuestionamientos.

La Veeduría Integral Derecho Vida habría hallado presuntas anomalías en la adjudicación de dos nuevos convenios por parte del ICBF en el Atlántico, a la Fundación Social y Cultural del Caribe FUNSOINTEC, ganadora del Programa de Alimentación Escolar en Barranquilla.

Según César Cárcamo, presidente de la veeduría, los contratos entregados por más de 4.000 millones de pesos no surtieron los lineamientos establecidos, cuyo objeto social es la atención integral psicomotora y el suministro de alimentos a los estudiantes.

"A esta empresa le fue dada este contrato y a pesar de tenerlo, no tenía dónde realizar las actividades de dotación ni de insumo. Prácticamente se perdieron 12 días porque no tenían el alistamiento como lo exige la norma, los lineamientos de contratación que tiene el Bienestar", indicó.

Recientemente, esa veeduría denunció que la fundación presentó supuesta documentación falsa para lograr la puntuación exigida y obtener la licitación por 1.672 millones de pesos.

“Lo que hicieron fue modificar un valor, lo alteraron de 29 millones y pusieron 990 millones de pesos. El objeto social que no tenía nada que ver con el suministro de alimentación a niños de cero a cinco años, igualmente lo modificaron porque el objeto era para una revisión del Sisbén”, aseveró en su momento el veedor.

Cárcamo señaló que debido a estos hallazgos, han hecho requerimientos al ICBF que aún no han sido respondidos.

"No me han dado respuesta, entonces hice un derecho de petición. Naturalmente, no me han dado respuesta porque no tienen argumentos serios para responderme, entonces deberán responderle a los órganos de control como le he dado traslado en este momento", señaló.

Finalmente, César Cárcamo concluyó que realizarán auditorías para determinar si Funsointec está cumpliendo con los requisitos fijados.