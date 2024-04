Gloria Isabel Pastrana Mayorca, presidenta y representante legal de la Asociación de Productores y Pescadores para el Desarrollo Comunitario del Medio Sinú, espera que con la firma del reciente Pacto Cultural por la Vida y por la Paz del Ministerio de Cultura se den verdaderos resultados.

“Que ese pacto no quede solamente en una cantidad de reglas y de leyes y de quereres, y no sea nada más que letra muerta. Mi verdadera preocupación es que sea otro proceso más que quede allí. Pero desde los territorios, la misma gente, la misma cultura que se niega a morir, eso siempre va a seguir viviendo. Haya ley o haya pacto, o no haya pacto, siempre vamos a seguir luchando por la cultura”, expresó Pastrana.

Este acuerdo contempla más de 100 acciones destinadas a fortalecer el tejido cultural y promover la cultura de paz en varios municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar. Se trata de una inversión de $17.816 millones de pesos, que incluye la construcción, adecuación y dotación de espacios culturales en diversos municipios, así como el uso de energías limpias como paneles solares para su funcionamiento.

“Y hoy queremos reivindicar la firma de este pacto en ocho municipios, con inversión por supuesto, con una ejecución de unos 18 mil millones de pesos que vamos a dejar en estos municipios, fortaleciendo procesos comunitarios, populares, de formación artística cultural, de infraestructuras culturales para la vida”, expresó Juan David Correa, ministro de Cultura.

Otro aspecto destacado del pacto es el impulso a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la región, con la aprobación del Plan Especial de Salvaguardia del 'Trenzado en caña flecha, prácticas y conocimientos artesanales ancestrales de la identidad Zenú', que se traduce en la elaboración del tradicional sombrero vueltiao.