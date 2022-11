Ofrecen $100 millones por autores del asesinato de menor y su padre en Cartagena

Un nuevo hecho sicarial reportaron las autoridades en Cartagena, un hombre identificado como Jaime Antonio Llorente Arcia y su pequeña hija de 10 años fueron asesinados dentro de su vehículo.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que Llorente Arcia se encontraba en inmediaciones del colegio donde estudian sus tres hijas, a quienes había recogido minutos antes del suceso, a donde llegaron hombres a bordo de una motocicleta dispararon a la vista de las menores.

"Este sicariato deja como víctimas a Jaime Antonio Llorente Arcia, a su hija de 10 años, quien resultó gravemente herida, otra menor de nueve años también resultó herida pero no reviste de gravedad, ilesa solo salió la niña mayor de once años; lamentamos este caso que enluta, estuvo al frente de la situación cuando se presento y hemos avanzado significativamente en la investigación", dijo el general de la policía, comandante Nicolás Zapata.

Indicó que, "Jaime Antonio Llorente no tenía amenazas, no tiene antecedentes judiciales y no se habla de un tema de extorsión; nos hemos enfocado en la ubicación de los autores materiales del hecho quienes ya identificamos con los alias de 'El Menor' y 'Jhonsito', se coordinó con la Dijín en Bogotá para mejorar la calidad de los videos y así verificar el tema placas y tener una identificación de los sujetos quienes hacen parte de la estructura criminal de El Clan del Golfo, posiblemente fueron contratados para este hecho delictivo".

"La Fiscalía General de la Nación designo una fiscal para este caso, tenemos acervo probatorio para comenzar a judicializar", puntualizó el general.

Frente a este hecho, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció una recompensa de $100 millones por información que conduzca al paradero de los responsables de este crimen. Aseguró que pese a lo sucedido no cancelará las fiestas de independencia.

"Duplicamos a $100 millones de pesos la recompensa, lamentos el fallecimiento y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que este caso se esclarezca lo más pronto posible. Con todo el dolor que produce este vil asesinato y tantos otros que se han presentado en la ciudad informó que las fiestas de independencia no se cancelan porque son una tradición", expresó el alcalde.

Enfatizó que “cancelar las fiestas equivale a decirle a los malandrines ustedes ganaron y la institucionalidad se da por vencida y eso jamás va a suceder, las fiestas sigue y seguirán, vamos a decretar un día de duelo pero seguirán con toda la seguridad”.

Además añadió que, “desde ayer la Policía estuvo presente con la familia y pienso reunirme con ellos cuando pase la lloradera, que la genta pueda llorar a los asesinados porque sería de mal gusto darle el pesa cuando los ánimos están exacerbados y se va a formar algún problema, la gente gritando alcalde es tu culpa, alcalde renuncia”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, rechazó el ataque sicarial aseguró que realizarán acompañamiento con la institucionalidad para derrotar la violencia en Cartagena.