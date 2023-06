Ofrecen recompensa de $50 millones por secuestro de comerciante en Cesar

Tras el secuestro de la comerciante Maira Bertrán, en el departamento del Cesar, las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien de información de su paradero.

La medida se adoptó en un consejo de seguridad en el que participaron los oficiales de la Policía, la Fiscalía y el Ejército Nacional.

“Se hizo un consejo de seguridad donde se establecieron algunas medidas. Esperamos que se dé con la aprehensión de los delincuentes que tienen a la víctima y con el trabajo articulado por parte de los investigadores pronto se dará con la captura de estos sujetos. Aún están en la averiguación de este suceso, ya la Policía está en la recopilación de elementos materiales de prueba”, sostuvo el secretario de Gobierno departamental del Cesar, Eduardo Esquivel López.

Lea también: Anuncian línea de crédito para micro y pequeñas empresas de San Andrés

Es de recordar que la víctima se encontraba haciendo deporte sobre la vía que lleva al corregimiento de Costilla cuando fue abordada por hombres armados en una moto, llevándosela con rumbo desconocido.

“La mujer se encontraba haciendo deporte cuando fue abordada por una moto, la rapta y posteriormente se la llevan. Toca precisar de qué se trata, si es un hurto o un secuestro", afirmó Esquivel López.

Por su parte, la Gobernación del Cesar a través de sus redes sociales rechazó este hecho.

Le puede interesar: Muerte de niña en Santa Marta no fue por gripe porcina, aclara INS

"La libertad es un derecho fundamental de la humanidad, por lo que no debe ser vulnerado por ninguna razón. Nada justifica estos hechos. Qué no se repita la historia. No más secuestros", se lee en el trino.

Con este caso ascienden a cuatro los secuestros registrados en lo corrido del año en el departamento. Las primeras víctimas fueron Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años, secuestrada en la vereda La Esperanza del corregimiento Zapatosa, del municipio de Tamalameque; el ganadero Sanín Mena, de 86 años, plagiado en zona rural de Río de Oro; y el empresario Heriberto Urbina, secuestrado en Curumaní y liberado recientemente en Norte de Santander.