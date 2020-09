Ciudadanos del barrio Carlos Meisel retuvieron por varias horas a operarios de la empresa Electricaribe, argumentando que si los dejaban ir del sector no realizarían los arreglos por una inminente caída de cables energizados.

El pasado 31 de agosto, en el mismo lugar de la protesta, falleció Johanna Montañez De la Cruz, luego que un cable de alta tensión le cayera cuando caminaba con su hija de cuatro años por esta calle del barrio en mención.

En diálogo con RCN Radio, Alexis Cantillo, edil de la localidad surcoccidente, manifestó que "la comunidad esta protestando porque no aguantan más, otra vez hay amenazas por la caída de elementos y cables energizados, ya que la gente no da espera, no han pasado tres días desde que murió nuestra vecina y es la hora que en este punto no toman acciones para protegernos".

El edil dijo además que "la gente está solicitando de manera pacífica que nos ayuden y ahora los operarios que estaban en el sector nos dijeron que ellos no eran los encargados, por eso la comunidad decidió retenerlos por temor a que no volvieran. Ellos piden garantías para su seguridad, ya que la gente sigue temerosa por lo sucedido".

Entre los casos que se han generado en torno a esta problemática, sobresale el ocurrido en Barranquilla, el pasado 9 de julio, cuando un menor de 12 años se salvó de morir en las mismas circunstancias, tras caerle una cable energizado en el sector del barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad.

En el hecho, el menor de edad se encontraba caminando cuando se reventó una línea de energía de un poste, situación que le generó graves quemaduras en su cuerpo.