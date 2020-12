Ordenan cierre del Centro Histórico de Cartagena para fin de año

Los cartageneros y turistas ya no podrán recibir el año nuevo en las plazas o las calles del Centro de Histórico de la ciudad, debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19.

El alcalde William Dau Chamat, con el fin de evitar la propagación de los contagios, prohibió los eventos en vías públicas y en las zonas que se encuentran autorizadas dentro de los espacios públicos del Centro Histórico, que tienen aprovechamiento económico, esto mediante el decreto 1608 del 21 de diciembre.

Teniendo en cuenta que muchas personas no acatan las ordenes impartidas por el Gobierno distrital, como se evidenció el pasado 24 y 25 de diciembre, en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní, donde se registraron aglomeraciones, la Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre, con vallas, de todos los ingresos al Centro Histórico, los días 30 y 31 del presente mes.

"Con esto se impedirá que ingresen camiones o todo tipo de vehículos con sillas y mesas para colocarlas en el espacio público, no vamos a dar permiso para ningún evento en espacio público, no vamos a permitir el parqueo de carros en la Avenida Santander, no vamos a permitir mesas y sillas en la Bodeguita, ni dentro del Centro Histórico. La invitación a los cartageneros es quedarnos en casa", manifestó el secretario del Interior, David Múnera.

Y añadió: "también quiero invitar a los dueños de bares y a los administradores de restaurantes a que no pueden sacar ni mesas ni sillas, restaurante y bares que hagan eso el 31 de diciembre, serán decomisados y sus negocios serán cerrados, serán sancionados de acuerdo con el código de la Policía".

"Creo que la situación amerita que todos y cada uno de nosotros, demos cumplimiento de las medidas, los contagios se nos han aumentado, los muertos se nos han aumentado y cada uno debe ser responsable", puntualizó Múnera.

En el Centro Histórico de la ciudad, la Policía Nacional, la Armada, Secretaría del Interior, Tránsito y Espacio Público, desplegarán operativos de control las 24 horas del día, para lograr el cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno distrital.