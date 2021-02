El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena impuso arresto de dos días y una multa de dos salarios mínimos legales contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por el desacato a una tutela.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario local denunció presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en el período del exalcalde Pedrito Pereira Caballero.

"El 31 de diciembre del 2019, la administración de Pereira realizó acciones para presuntamente privatizar el DATT mediante una Alianza Público-Privada (APP)", dijo el mandatario local.

Esto llevo a que el exalcalde Pereira Caballero solicitara copia del contrato del acto administrativo o de la resolución de adjudicación de la APP del DATT el 31 de diciembre, a las 4 de la tarde.

"Siempre me respondieron con una completa evasivas, no respondieron, presenté la tutela en primera instancia me la fallaron a favor, me la fallaron nuevamente en segunda instancia a favor, trascurrió todos los seis meses del año 2020 y no me quisieron dar respuesta, hasta ahora que el Juzgado ya decide sancionar en desacato al actual alcalde de Cartagena", indició Pedrito Pereira.

"Me parece algo innecesario, siempre he respetado a las autoridades locales, pero no puedo renunciar a defender mis derechos como ciudadanos y más cuando afectan mi honra, el buen nombre o con expresiones de mala fe. Ojalá se diga la verdad en relación con lo DATT, que no hubo ninguna privatización y no haya necesidad de ninguna sanción a la autoridad. Mi único interés es que las decisiones judiciales se cumplan", precisó el exalcalde Pereira.

Dau Chat no se ha referido a la sanción interpuesta por el Juzgado Primero.