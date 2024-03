Ordenan militarizar Riohacha ante el desborde de la delincuencia

Ante los últimos hechos acontecidos Riohacha, La Guajira, el alcalde distrital, Genaro Redondo, presidió un consejo de seguridad junto a la Policía Nacional, Migración Colombia, Ejército Nacional e Instramd. Con el fin de aunar esfuerzos para enfrentar la inseguridad que mantiene con temor a los habitantes de la ciudad.

La decisión tomada en dicho consejo fue militarizar las calles para garantizar la seguridad de los habitantes, teniendo en cuenta que en menos de 48 horas fueron asesinadas tres personas en distintos sectores de la ciudad.

La FM de RCN dialogó con varias personas quienes aseguraron que sienten temor salir a las calles con celular, prendar, por el miedo a ser atracados y asesinados por delincuentes que se han tomado la ciudad.

“Estamos a merced de la delincuencia. Están poniendo en jaque la tranquilidad del pueblo. Estamos necesitando autoridades que salvaguarden nuestra vida, no lo están haciendo. Nos están apartando de nuestro diario vivir, nos da miedo salir”, dijo un ciudadano.

“Esto se ha salido de control. Queremos a la policía en la calle, no queremos llorar más a una persona por culpa de un celular que nos roben. Me da miedo por mí que soy un adulto de la tercera edad, me da miedo por mis hijos y por todos. Sentimos miedo”, aseguró un habitante.

De igual forma el alcalde distrital en el consejo de seguridad, informó que se ha trabajado de manera articulada y que además de ello, serán contundentes contra el homicidio, el hurto y todos los actos delictivos que se están presentando.

Es de resaltar que el pasado 11 de marzo un joven empresario y cantante fue asesinado cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo despojaron de sus pertenencias, y no conforme a ello le dispararon. Aunado a ello, en menos de 48 horas de haber ocurrido el crimen, se presentó una balacera que dejó como resultado a dos personas muertas.