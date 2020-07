Otra persona murió y ya van 16 víctimas mortales del accidente en Tasajera

Han pasado casi 48 horas de la tragedia que cambió la vida de los habitantes del corregimiento de Tasajera en el municipio de Pueblo Viejo en el departamento del Magdalena, según la cifras de la Alcaldía cerca de 75 personas quedaron atrapadas en medio de las llamas y desafortunadamente las cifras llegan a 16 fallecidos, siete de ellos en el lugar de la explosión.

Otros desafortunadamente fallecieron después de ser trasladados a centros asistenciales en donde recibieron atención médica, sin embargo la gravedad de sus heridas les causó la muerte. Sin embargo muchos hoy libran otra gran batalla para lograr recuperarse mientras que sus familiares impacientes esperan en las puertas de los centros asistenciales los reportes médicos.

“Estamos toda la familia acá, yo vine desde Barranquilla desesperado porque tengo en cama a un hermano, sobrino y mi hijo, afortunadamente me dicen que el hijo está bien, él se sienta y mueve las manos”, narró el señor Eliecer Samper Miranda familiar de los afectados.

Sin embargo, muchos piden hoy explicaciones sobre el accidente el cual enluta a muchas familias, el conductor del camión cisterna asegura que perdió el control del vehículo cuando un reptil se le atravesó en la vía, sin embargo expresa su dolor porque fue una tragedia que se pudo evitar.

“La verdad que yo iba de Barranquilla para Santa Marta, una curva antes de llegar al peaje me sale una babilla y me sale de lado, salí como pude, yo le dije al Policía que nos alejáramos que estaban manipulando la batería le dijimos que no lo hicieran, que se retiraran pero la gente no hizo caso”, dijo Manuel Cataño conductor del camión.

Un tema que también ha preocupado a la comunidad, es que luego del traslado de los mas afectados vía aérea, se conocieron los resultados positivos de las pruebas rápidas de COVID-19 que les fueron practicadas a varios de los heridos.

“Las pruebas que han realizado no me diagnostican como médico que el paciente esté contagiado de COVID, el resultado me muestra que la persona estuvo en contacto en algún momento con el virus”, indicó Brandon Márquez secretario de Salud del municipio de Pueblo Viejo.

Las autoridades del departamento activaron la red hospitalaria y apoyados con el Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea pudieron trasladar a los 10 pacientes más críticos hacia la ciudad de Bogotá. Por su parte el gobernador de Magdalena Carlos Caicedo, hizo énfasis en la difícil situación económica que se vive en esa región del país.

“La falta de oportunidades y el hambre, la exclusión de la educación básica, este ha sido el legado que le han dejado los gobernantes de turno, lo que hoy llaman imprudencia es una lucha por la supervivencia, se repite lo ocurrido año después ocurrido en Fundación, nos vemos obligados a materializar el pabellón de quemados que no se hizo en años anteriores”, expresó Caicedo Omar.

Las autoridades departamentales y locales trabajan para darle sustento a las familias que han perdido a sus sus seres queridos, asumiendo el costo de las honras fúnebres, por su parte se organizó la logística para los acompañantes de quienes han sido trasladados tanto a Bogotá como a otros departamentos de la Costa Caribe colombiana, la alcaldía de Pueblo Viejo decretó por su parte 15 días de duelo en la población por esta tragedia.