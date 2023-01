Otro extraño caso en el Atlántico: nace gata con dos cabezas en Soledad

Consternados se encuentran los habitantes del barrio Los Robles, en el municipio de Soledad (Atlántico), por el nacimiento de una gata con dos cabezas. Los hechos ocurrieron hace cerca de un mes, pero en las últimas horas se conocieron las imágenes.

Marlin Andrea Martínez, dueña de ‘Yara’, la gata de un año que tuvo esta primera camada, relató que el animal tuvo en inicio tres crías que nacieron normales, pero cuando despertó al día siguiente notó que había otra cría.

“No sé si ella la mató o fue que nació así, porque yo solo me percaté cuando me desperté y vi que la nueva gatica estaba retirada de los demás y, al revisarla, me doy cuenta de que tenía dos cabecitas”, explicó Martínez.

Indicó que, por el momento, desconoce las razones por las que se haya presentado la malformación del animal, ya que es el primer parto de ‘Yara’ y no fue atendida por un veterinario. Contó, además, que los otros animales se encuentran en buen estado de salud.

Es de mencionar que el pasado 27 de diciembre, en la finca 3 de Mayo, ubicada en la vereda Bajos de San Luis, en el corregimiento de Guaimaral del municipio de Tubará (Atlántico), se registró el nacimiento de dos cerdos con deformaciones. Se conoció que una cerda negra dio a luz a tres crías. Uno de los porcinos nació con vida y los otros dos fallecieron.

El hecho también causó asombró entre los pobladores de esta zona, ya que uno de los cerdos nació con un solo ojo, sin boca y con una trompa similar a la de un elefante.

El otro tenía la cabeza configurada como un hipopótamo, con dos lenguas y ojos por fuera de la cavidad ocular. Estos fueron entregados al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para sus respectivos estudios.