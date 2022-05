Un nuevo capítulo se suma a la tragedia del triple homicidio registrado en la madrugada del pasado martes 24 de mayo en la ciudad de Santa Marta, esta vez se pronunció el padre de los dos menores asesinados presuntamente por alias 'el chocoano', el hombre que aseguró ser el papá de los niños, es de origen venezolano y responde al nombre de Miguel Moisés Díaz Valiente.

Él se expresó a través de un video de un minuto con cuarenta segundos, donde solicitó ayuda a las autoridades colombianas para que envíen los cuerpos sin vida de sus hijos de 7 y 11 años y "poder dar cristiana sepultura en el vecino país de Venezuela".

Lea también: Hombre habría asesinado a su mujer y sus dos hijos mientras dormían en Santa Marta

El hombre en medio del llanto y el dolor, dijo sentirse devastado porque no volverá a ver a sus hijos con vida, además agregó que él correspondía con los niños y afirmó que hacía cinco días le había enviado a Emperatriz, mamá de los menores, la suma de 100 dólares para la manutención que le correspondía.

En el desgarrador video el hombre llorando dijo, “mis hijos iban a viajar el pasado mes de diciembre porque eso había acordado con Emperatriz, pero el viaje nunca se dio, por lo que fue aplazado para fin de este año, yo esperaba por mis hijos en el mes de diciembre y ahora no los volveré a ver más”, aseguró Miguel Moisés Díaz Valiente en medio del llanto y el dolor.

Por su parte, Michelle Linares, tía materna de los niños, narró la última conversación que tuvo con su hermana vía WhatsApp, “ella me envió un mensaje donde me dijo: “venme a buscar, ¡ojo, no me falles, te amo!”, cuando leí el texto empecé a marcarle, pero su teléfono ya estaba apagado, ella presentía su muerte, ya habíamos planeado la mudanza, quizá por eso él la mató”, expresó la hermana de la mujer asesinada.

Entre tanto, los alumnos y profesores de la Institución Educativa Distrital Ondas del Caribe, colegio donde estudiaban los niños, realizaron una protesta por las calles de Santa Marta, para rechazar el triple homicidio perpetrado presuntamente por alias “el chocoano”.

Le puede interesar: Se entregó presunto asesino de su pareja y sus dos hijastros en Santa Marta

Cabe resaltar que Luis Emilio Abadía, alias “el chocoano”, tenía antecedentes de maltrato intrafamiliar, “el chocoano maltrataba a su ex mujer a quien en repetidas ocasiones la golpeaba, las últimas peleas que tuvo con su ex pareja, él le cortó la cara y uno de sus brazos, por eso su ex pareja lo dejó”, afirmó uno de los vecinos del sector.

Ante todo lo sucedido, la ex mujer de alias 'el chocoano' pidió protección ante la Secretaría de la Mujer y la mantienen protegida en la casa refugio para la mujer a ella, a sus hijos y a la familia de la mujer asesinada, pues todos temen por sus vidas.