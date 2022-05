Padre de menor arrollada por Enrique Vives rechazó el acuerdo de la Fiscalía

Luego de conocerse el acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación con Enrique Vives Caballero, de otorgarle prisión domiciliaria en el sector turístico de Pozos Colorados, uno de los padres de las víctimas que murieron atropelladas, mostró su inconformismo y dijo que no le parecía justa la decisión.

Se trata de Alex De Lima, papá de Laura Valentina De Lima, una de las jóvenes que murió el pasado 13 de septiembre, tras ser arrollada por el empresario Vives Caballero.

De Lima es el único familiar que se niega a aceptar el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Enrique Vives Caballero, empresario samario que dejó a seis jóvenes muertos tras arrollar los sobre la troncal del Caribe en Santa Marta, cuando conducía su vehículo en presunto estado de embriaguez.

"Soy uno de los dolientes que no acepta el acuerdo que le han dado al señor Enrique Vives porque, viendo la magnitud o la forma en la que perdieron la vida seis jóvenes, queda uno con secuelas durante toda su vida, uno no sigue viviendo normal; mientras nosotros no superamos la pérdida de nuestros seres queridos, a él lo van a premiar con siete años y ocho meses con prisión domiciliaria, lo cual para mi es injusto, porque fueron seis jóvenes los que perdieron su vida", sostuvo.

"Es un premio, pasará en su casa, con los que ama, con su familia; mientras tanto nosotros que perdimos a nuestros hijos tenemos nuestros dolor todavía vivo, ¿eso es justo?, obvio que no es justo, por eso no estoy de acuerdo con ese acuerdo que propuso la Fiscalía, la justicia no ha pensado en nosotros los dolientes", aseguró De Lima.

El papá de Laura de Lima afirmó que desde el primer día de la tragedia, Enrique Vives ha hecho lo que ha querido, aseguró que se internó en una clínica psiquiátrica para que le realizaran un lavado y así poder eliminar el grado de alcoholemia que tenía en su cuerpo, y ahora la justicia lo premia con casa por cárcel y solamente por siete años.

Es de anotar que se reveló un estudio de laboratorios realizado a los jóvenes, que arrojó como resultado que algunos de los embestidos por la camioneta que conducía Vives, se encontraban es estado de alicoramiento y bajo los efectos de las drogas, frente a dichos resultado Alex De Lima dijo que, "yo conocí a mi hija y sé que ella no consumía drogas; yo me voy a acercar a las instalaciones de medicina legal para que me den el resultado de la necropsia y como el resultado sea distinto al que acaban de revelar, voy a realizar otro proceso jurídico, porque le están dañando el nombre y la memoria a una joven fallecida",.

Finalmente, el papá de la joven arrollada por Vives Caballero dijo que el monto que le están ofreciendo es una ofensa.

RCN Mundo Santa Marta se puso en contacto con el abogado Rodrigo Martínez, representante de los familiares de algunas de las víctimas y comentó que "hay una cláusula del acuerdo que no permite revelar el monto de la indemnización para cada uno de los familiares, porque hace parte del acuerdo no hacer público el monto a recibir".