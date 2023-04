Padre de Nancy Maestre logró después de 29 años extradición del asesino de su hija

Martín Mestre, padre de Nancy Mestre, la mujer asesinada la madrugada del primero de enero de 1994 en Barranquilla, aplaudió la decisión de El Tribunal Supremo Federal de Brasil, que autorizó la extradición del colombiano Jaime Saade, a quien hace 27 años lo condenaron por abusar sexualmente de la joven y posteriormente acabar con su vida.

Martín, ex miembro de la Armada Nacional hizo un curso de inteligencia investigó y rastreó a Saade hasta Belo Horizonte en Brasil, y quien luchó para que se hiciera justicia, afirmó que tras la decisión durmió más tranquilo. Asimismo, señaló que si lo tuviera de frente le pediría que revele el nombre de la otra persona que estaba en la escena.

“Hay que traerlo a la justicia colombiana para que comience a pagar la condena de 27 años, en una cárcel de máxima seguridad porque el tipo es peligroso; si duró casi 30 años escapando, se vuelve a escapar”, afirmó el hombre de 80 años.

Aseveró que los trámites para el regreso de Saade a territorio colombiano, no tardará mucho.

Mestre, de 80 años, afirmó que la tortura y violación de la que fue víctima su hija, no debía quedar en la impunidad. Temía que la decisión fuera adversa.

“Cuando me di cuenta del resultado, lloré y me alegré mucho de la emoción de que al fin, se va a hacer justicia. Es algo, de verdad, que no se pensó nunca porque ya había habido una decisión en contra de la extradición de Saade, y la regresó el Tribunal y la aprobó”.

De acuerdo con el fallo, Jaime Saade será entregado a las autoridades colombianas para que cumpla la pena que fue impuesta por el asesinato de la joven.

Durante su tiempo en Brasil, Saade llevó una vida normal bajo el nombre falso de Henrique dos Santos Abdala. El hombre se casó con una brasileña con quien tiene dos hijos.