Padre del bebé muerto en playa de Santa Marta fue denunciado por la mamá del menor

El proceso para esclarecer la muerte del bebé de 15 meses todavía no ha podido avanzar ya que la mujer debe brindar sus declaraciones por lo sucedido. Por lo que Guerrero manifestó que agotará todas las instancias hasta que ella se presente ante las autoridades.

"Continuaré insistiéndoles a los investigadores que lleguen a las últimas consecuencias y no permiten que esta muerte que me ha dejado tanto dolor quede impune. No es justo lo que pasó con mi bebé y ahora lo que pretenden hacer conmigo", indicó al mencionado medio.

La sede de Santa Marta de Medicina Legal pudo determinar que la causa de muerte del menor de edad fue asfixia por inmersión.