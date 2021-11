Padres se oponen al traslado de estudiantes a hotel abandonado en Cartagena

Padres de familia de la Institución Educativa Técnica de La Boquilla, en Cartagena, se oponen al traslado de los estudiantes hacia un hotel porque denuncian que no está en buenas condiciones.

“Está viejo y abandonado, en malas condiciones para los estudiantes, le exigimos explicaciones a la Secretaría de Educación porque tomaron la decisión sin consultársela a los padres. El inmueble donde funcionaba antes el plantel era el lugar donde se formaban los mejores profesionales del corregimiento, pertenece a las Hermanas Franciscanas”, manifestó un padre de familia.

Añadió que, “por el deterioro de la infraestructura se le ordenó su adecuación, las Hermanas Franciscanas iniciaron y tiempo después la Secretaría de Educación anuncia el traslado de los estudiantes a ese hotel abandonado”.

Benjamín Luna, habitante de la población, manifestó que el propietario del inmueble donde funcionaría el colegio es del ex presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, Medardo Hernández, por lo que se estaría generando posiblemente un tráfico de influencias o irregularidades.

"Se van a cambiar a los estudiantes de un lugar que está adecuado para albergarlos, que por años ha funcionado y se ha caracterizado por ser el mejor, para trasladarlos a un lugar inhóspito, desagradable, un hotel que apenas lo están arreglando. Por qué no seguir en las instalaciones de la Madre Bernarda, no me parece que por cuestiones de tipo influencia del expresidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar se vaya a intentar trasladar a los estudiantes", dijo Benjamín.

Señaló además que “eso es un edificio de cinco pisos que no ofrece las condiciones locativas, ni de seguridad y peor en la parte ambiental, por eso fue que fracaso el proyecto del hotel donde frente hay unos charcos y basurero, entonces porque van a llevar a los niños".

Del traslado de los estudiantes a otro plantel solo se pronunciaron las Hermanas Franciscanas quienes expresaron que desean seguir con el contrato que por años han mantenido, prestándole la mejor infraestructura a los estudiantes.