Pareja de turistas franceses fueron atracados en La Guajira

La pareja de esposos se desplazaba en la tarde de este viernes por el corregimiento el Pájaro, zona rural del municipio de Manaure, en La Guajira, cuando según lo expresado por ellos, hombres armados los interceptaron, los bajaron del vehículo y los ingresaron a un sector enmontado donde le quitaron además de su pasaporte, todos sus objetos personales.

Le puede interesar: Investigan nuevo robo masivo en un restaurante en el norte de Bogotá

Los afectados aseguran que pusieron la situación en conocimiento de las autoridades competentes. El vehículo en el que se desplazaba la pareja fue recuperado pero sus elementos personales no, limitando así la movilización de estos turistas por la ausencia del Pasaporte. Ante la poca respuesta por parte de la Policía, los esposos franceses decidieron hacer pública su situación.

“Yo me hago una pregunta ¿Qué es lo que pasa en el departamento de La Guajira, qué sucede con las autoridades departamentales que no hacen nada contra esto? Pusimos la denuncia y la Policía no hace nada, nos dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Dónde está la autoridad en este país?”, expresó Wilmer Acevedo, víctima de atraco.

También le puede interesar: Ejército identificó a los militares que murieron en combates con el Clan del Golfo en Antioquia

Los afectados están pidiendo la intervención efectiva de las autoridades y de la oficina de Turismo de La Guajira para que les ayude a recuperar su documentación; asimismo, para evitar que a otros turistas incautos les ocurra lo mismo que a ellos, recomendaron no salir en esa zona después de las cinco de la tarde y contratar servicios de transporte y guías con personal local experimentado que conozca las zonas que pueden representar peligro y así prevenir esta clase de hechos.

Los delincuentes también hurtaron la cámara fotográfica en la que la pareja de franceses llevaba registrado este y otros viajes realizados.