Partidos de la Selección Colombia, la gran esperanza de los gremios económicos de Barranquilla

Los partidos de la selección Colombia han representado una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para Barranquilla. Diferentes han sido los gremios económicos de la capital del Atlántico que ven en los encuentros deportivos de las eliminatorias al mundial de Catar 2022, el gran jalonador económico para los sectores -formales e informales- de la ciudad.

Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística -seccional Atlántico-, indicó en diálogo con RCN Radio, que con gran expectativa reciben los eventos que se desarrollan en Barranquilla, ya que la ocupación hotelera aumenta hasta en un 40%, respecto a los índices con los que inició el gremio hotelero del Atlántico para 2021.

"Ahora mismo nos encontramos en una ocupación cerca al 98%, ya que este último partido de Colombia, en lo que resta de este 2021, incidió en la solicitud de reservas y en el arribo de miles de turistas a la capital del Atlántico, para ser testigos del encuentro. Así que esperamos que este escenario favorable se siga presentando en Barranquilla, ya que sin lugar a dudas, cada partido representa una oportunidad de reactivarse económicamente", sostuvo Muvdi.

Tal es el caso de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica en el Atlántico (Acodrés), que asegura que pese a la entrada en vigencia el carné de vacunación con esquema completo -para el caso de los mayores de 18 años-, y que ha mermado el movimiento comercial de este sector, cada encuentro deportivo desarrollado en Barranquilla incrementa el flujo de ventas y atención en sitio hasta en un 40%.

"Esto no quiere decir que con un partido de Colombia ya nos vamos a recuperar del todo. Hay que recordar que los restaurantes, las pastelerías y las cafeterías empezaron luego de levantadas las restricciones por la pandemia del covid-19. Pero sí con gran expectativa vemos este escenario para el sector, dado que la llegada de cientos de turistas representa que irán a comer a los restaurantes", precisó Magni Montero, directora ejecutiva de Acodrés.

Entre tanto, gremios como Asonocturnos en Barranquilla señalan que la medida de carnet de vacunación debe ser revisada con lupa por la Alcaldía distrital, ya que contaría con vacíos jurídicos.

Kevin Ibáñez, vicepresidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Barranquilla, indicó que la solicitud del carnet de vacunación generó, para los dos primeros fines de semana, pérdidas hasta en un 30%

"Este es un tema muy complicado, ya que nosotros no somos entes de control para comprobar que un carné de vacunación está falsificado o no. No tenemos las maneras y creemos que debe revisarse la medida cuánto antes, ya que sigue registrándose un alto número de personas que se quedan a las afueras de los bares y las discotecas por no contar con esquema de vacunación completo", aseveró.