Pastelera que hizo torta de Mickey Mouse deforme murió por bullying, según sus hijas

Una fatídica noticia consternó a Colombia en el pasado mes de agosto, luego de que se conociera la muerte de la pastelera barranquillera Marjorie Cantillo, quien tuvo complicaciones en su salud al momento de caer por unas escaleras y tener un fuerte golpe en su cabeza.

La repostera, que se hizo famosa por una torta deforme de Mickey Mouse y por la que tuvo bastantes burlas a través de las redes sociales, estuvo internada en la UCI de un centro hospitalario de la ciudad durante casi 20 días, pero nunca pudo recuperarse.

Una de sus hijas, mencionó que esta situación cambió totalmente la vida de Marjorie y la de su familia, ya que en muchas ocasiones la llamaron “estafadora” e inclusive en alguna ocasión lanzaron piedras contra su vivienda, y también resaltaron el bullying y el matoneo que recibió por las plataformas digitales, por las comparaciones que hicieron con las tortas.

“Mi mamá les explica que el pudin que ellos mostraron, era hecho en fondant y costaba $390.000 y les aclaró que el pudin se los hacía en crema, que salía más económico, pero que no iba a quedar igual. Aun así, ellos accedieron”, comentó la hija de Cantillo en entrevista para un programa de un reconocido medio de comunicación nacional.

La torta finalmente tuvo un costo final de $90.000 y su hija decidió ayudarla con la preparación. No obstante, pese a que ella no era tan experta, el resultado no salió como se esperaba.

En ese momento, la pastelera se percató de que la torta que había realizado a la apariencia de la que aparecía en la foto como guía no se parecía en lo absoluto, pero así decidió realizar la entrega y la persona que la recibió no tuvo inconveniente alguno con el resultado y según cuenta la mujer “el cliente salió satisfecho”.

En la tarde en que se entregó el pedido, las personas que mandaron hacer el ponqué se quejaron y le hicieron el reclamo directamente en la casa de la repostera, donde le pedían la devolución del dinero.

Pero esto no terminó ahí, ya que una de las personas que reclamó airadamente, llamó a Cantillo para seguir con los reclamos y en medio de la discusión se da el accidente en que la mujer donde rueda por las escaleras.

“mi madre estaba hablando por teléfono con un señor y claramente estaban discutiendo. Ella estaba pidiendo que eliminaran el video porque la estaban perjudicando y ella en la angustia que tenía no tuvo cuidado y se cayó”, menciona la mujer

“Si él no hubiera publicado ese video, mi mamá no hubiera tenido ese sufrimiento. La muerte de mi mamá sí fue a raíz de eso porque ella se cayó peleando con ese señor, sufrió complicaciones de salud y todo comenzó a empeorar desde ese momento”, finiquitó.