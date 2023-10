Patrullera denunció acoso de uno de sus superiores en Cereté, Córdoba

En las últimas horas se conoció sobre un nuevo caso en el que una patrullera de la Policía es víctima de acoso sexual y laboral por parte de uno de sus superiores.

La mujer, que trabaja en la estación de Policía de Cereté (Córdoba), ya solicitó la baja de la institución luego de no encontrar respaldo ni apoyo en la misma.

Así lo dio a conocer la uniformada Daniela de la Ossa a través de una red social, a la que decidió acudir para denunciar el abuso del que ha sido víctima por parte de un mayor que también es el comandante de Distrito y de la estación en donde presta su servicio.

También lea: Masacre en Magdalena: tres miembros de una familia fueron asesinadas en El Banco

“Yo nunca accedí a sus pretensiones sexuales y por eso entonces me llenaban de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo de estar con mi niño. En una ocasión, como yo soy cantante, hubo un evento de acá de los policías y el mayor Roa me invitó a tomar con él y como no acepté me tiró el trago en la cara”, indicó De la Ossa.

La patrullera, que viene siendo víctima desde hace más de un año de este tipo de acosos, informó que ya denunció su caso ante la institución y la Procuraduría.

Asimismo, dio a conocer que decidió pedir la baja de la institución, no solo porque no recibió respaldo a su denuncia, sino porque le negaron un permiso para estudiar una carrera profesional por la presunta persecución que vive.

Puede leer: Colegio que inauguró Shakira en Barranquilla se inundó por fuertes lluvias

“Quiero dejar claro que ya yo pedí mi baja, pedí mi retiro, porque no quiero trabajar más en la Policía a raíz de todos los acosos y las vivencias que tuve que pasar. Luego de colocar la denuncia ante la Procuraduría por acoso sexual y laboral, me encuentro con actitudes horribles, discriminación, rechazo e indiferencia”, agregó la patrullera.

Según la mujer, o debido a su denuncia viene siendo víctima de discriminación, rechazo e indiferencia por parte de sus compañeros, quienes le han explicado que tienen la orden de ignorarla y no incluirla en sus operativos y labores cotidianas.