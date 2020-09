Pediatra agredida en Barranquilla fue incapacitada por 15 días en Medicina Legal

La médica pediatra Dalila Peñaranda, continúa el proceso de recuperación tras ser víctima de una agresión por parte de varios hombres que le pegaron puños y patadas, luego de que la mujer les pidiera que le bajaran el volumen al radio.

Los sujetos se encontraban realizando una fiesta familiar con más de 25 personas y mariachis, en medio de las prohibiciones por la pandemia del Covid-19, en su apartamento ubicado en Barranquilla.

En contexto: Habla la médica que fue golpeada por pedir que le bajaran a música en Barranquilla

La doctora aseguró que, tras presentarse en las instalaciones de Medicina Legal en la capital del departamento del Atlántico, le diagnosticaron una fuerte afectación en su ojo izquierdo presentado baja visión y tendrá 15 días de incapacidad para poder restablecer su salud.

La polémica sobre este caso continua, ya que la pediatra denunció que familiares de las personas agresoras se encuentran desvirtuado los hechos presuntamente simulando golpes que no recibieron.

"Durante la agresión viví momentos muy difíciles, yo me defendí y luche por mi vida, pero ahora resulta que hay una persona, de hecho es una de las mujeres que estaba en la agresión, que dijo que resultó afectada pero ella no tiene ninguna lesión porque pudimos comprobar que posteriormente se encontraba en la puerta de mi edificio casualmente en el día de ayer con el mismo vestido que tenía y yo como a las 4 de la tarde estaba con la policía y no le habíamos visto con una lesión".

Lea además: Circulan videos de los vecinos que golpearon a pediatra en Barranquilla

La pediatra aseguró que por lo pronto debe comprar unas gafas nuevas porque las que tenía se las partieron durante la agresión.