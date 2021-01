Pedrito Pereira, exalcalde de Cartagena, dice que recibió amenazas de muerte

Desde el pasado mes de noviembre, el exalcalde de Cartagena Pedrito Pereira denunció ante la Fiscalía que habría recibido mensajes amenazantes en su contra. Según el exmandatario, en su residencia han desvalijado su vehículo, aparte de recibir nuevos mensajes de texto de tipo intimidatorio y amenazante.

“Tú crees que organizando las acciones judiciales con todos tus malandrines en contra del tractor, vas a dañar su imagen. Pero algo está claro y que es que ya te acabaste en la política, vamos por más y eres un blanco fácil porque sales a caminar solito”, señala uno de los mensajes.

Con relación a los mensajes que estaría recibiendo el exmandatario, indicó: “En los textos describen mis actividades diarias y me amenazan con atentar contra mi vida y la de mi familia; en ese momento puse en conocimiento a las autoridades competentes y mantuve prudencia por algunas recomendaciones que me hicieron”.

"Este mes de enero el vehículo de mi familia, en nuestra residencia, fue desvalijado en unas extrañas circunstancias. Además, ayer (lunes) sobre las seis de la tarde recibí otro mensaje similar a los de noviembre”.

Pereira aseguró que estos mensajes estarían, al parecer, señalándolo de que supuestamente está detrás de la revocatoria que están promoviendo contra el actual alcalde Cartagena.

“En los mensajes de hace dos meses también me ponían como si yo fuera el autor de acciones judiciales que atentan contra la estabilidad del mandatario actual; ambas cosas no son ciertas, yo no estoy en ninguna revocatoria, es un movimiento respetable y legítimo, pero no estoy en esas campañas”.

Pereira Caballero añadió que lo único que ha hecho es defender su gestión mediante mecanismos legales, “pidiendo rectificación de expresiones falsas y cuando no respondían, pues recurría a la acción de tutela. Yo creo que eso es un derecho que tengo como ciudadano y no me voy a dejar intimidar; cada vez que sienta que se atente contra mi persona y mi familia, pues tendré todo el derecho a defenderme”.