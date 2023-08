Video: Fuerte pelea en Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por incumplimiento de vuelos

Muy temprano este martes 15 de agosto se registró una violenta disputa en el interior de la sala de espera del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla por cuenta de decenas de pasajeros que estaban impidiendo el ingreso de los viajes que estaban llegando hoy a la terminal aérea.

A través de un video que circuló por redes sociales se evidenció la magnitud de la pelea que se fue a los golpes entre varios de los pasajeros. En la grabación se observa a agentes de la policía aeroportuaria intentando disuadir a tres en hombres en particular que se estaban agrediendo a golpes, mientras al rededor se escuchaban los gritos desesperados de otras personas ante la impresionante disputa.

La confrontación logró ser controlada rápidamente, pero a las afueras de la terminal aérea, estaba un camión con uniformados de la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación, UDMO, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Toda la situación se registró debido a que 182 viajeros que estaban programados para despegar desde Barranquilla en el vuelo AV 8529 de las 10:03 de la noche de este lunes 14 de agosto para llegar a la ciudad de Bogotá a las 11:35 pm, no pudieron salir, al parecer, por problemas técnicos con la aeronave que los llevaría.

Ramiro Tapia, uno de los pasajeros afectados indicó que personal de la aerolínea les indicaron que el vuelo llegaría sobre las 11 de la noche, pero nunca aterrizó.

"El vuelo nunca llegó, después nos dijeron que había una emergencia y que había sido desviado para Bucaramanga porque dos pasajeros se habían enfermado. Todos nos molestamos, finalmente el vuelo lo cancelaron, no nos mandaron a un hotel, no pudieron reubicar, no nos dieron alimentación. A mí me programaron el vuelo para las 10 de la mañana, sin un desayuno y sin que la empresa Avianca nos haya respaldado en toda esta situación", sostuvo.

Hasta el momento, desde la aerolínea no han emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido.