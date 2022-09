Pérdidas por más de $600 millones diarios reportan navieras por bloqueos en el Dique

Son cinco las empresas de transporte marítimo en Barranquilla que han tenido dificultades para cumplir con el envío de carga por el Canal del Dique, ya que desde el martes 6 de septiembre, se encuentra bloqueado el paso a la altura del municipio de San Cristóbal, en Bolívar.

En el caso de la Naviera Fluvial Colombiana, en cinco días las pérdidas se elevan a más de 3 mil millones de pesos. Se ha indicado que esperan también ayuda del gobierno nacional para que lleguen a acuerdos con los campesinos que mantienen el bloqueo, según lo indicó Pedro Muñoz, vicepresidente administrativo de la compañía.

"Son unos 600 millones de pesos por día, más la afectación que hay por el riesgo de que, como no somos una empresa grande, esto nos pueda llevar a la quiebra y dejar en el aire a las 275 familias que cuyo sustento depende de su trabajo, pero el impacto no es solo ese, sino que además, una vez que lleguemos a la Bahía de Cartagena, la pérdida se duplica porque va a haber congestión para la operación en el muelle para que nos atiendan. Podría ser el doble del tiempo que permanezca este bloqueo y eso no ha sido contemplado por las personas que están detrás de lo que está ocurriendo", indicó el directivo.

Adicionalmente, señala Muñoz, que hay personas que están "alentando" a estas poblaciones que, sabemos que "tiene unas necesidades y unos miedos naturales".

"Se están aprovechando de esa circunstancia y eso no está bien. Hay algunos intereses que no son necesariamente los de la población, que lo que necesitan es que se les apoye y esa ayuda nosotros la hemos ofrecido, solo que tiene que ser a través de las autoridades", añadió Muñoz.

Y es que la situación es compleja porque desde el pasado martes, a la 1pm, los campesinos de San Cristóbal, en Bolívar, atravesaron cuerdas de lado a lado del Canal del Dique y además atravesaron canoas para bloquear el paso de remolcadores y todo tipo de embarcaciones para llamar la atención y exigir la presencia del presidente Gustavo Petro en la zona para que se tomen acciones concretas ante el posible desbordamiento de las aguas que ocasionaría una tragedia a las familias que viven en margen del Canal del Dique.

La situación incluso está afectando a la empresa Ecopetrol ya que nueve remolcadores, con capacidad cada uno para transportar 40 mil barriles de hidrocarburos, están paralizados en la zona.