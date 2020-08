Personería denuncia que no practican pruebas COVID 19 a recién detenidos en Valledupar

Los detenidos que a diario ingresan a los centros carcelarios de Valledupar no les están practicando pruebas para COVID-19. Así lo denunció la personería municipal, que advierte a las autoridades en salud el riesgo un rebrote en la Cárcel Judicial, donde se registran el mayor número de casos.

Según el delegado para asuntos carcelarios, Ciro Pérez Escalante, la denuncia ya fue puesta ante las autoridades en salud para que de manera regular practiquen las pruebas, especialmente a la llegada de los detenidos a la permanente central, sitio transitorio de los privados de la libertad.

"Quienes llegan a la estación de policía central podrían ser asintomáticos y transmitir el virus; en este momento tan crucial dónde aumentan los contagios es necesario ejercer mayor control y prevención" aseguró Perez Escalante.

Por su parte de los familiares de algunos detenidos con enfermedades base aseguran que las EPS no atienden el llamado para practicar pruebas de tamizaje.

"El hecho de tener cuentas pendientes con la justicia no quiere decir que no sean seres humanos; sin ningún tipo de prevención los ingresan con los demás detenidos en una celdas donde evidentemente no hay capacidad", afirmó un familiar de un detenido.

La problemática radica en que las EPS tienen la obligación de realizar las pruebas a los capturados, quienes por no tener resuelta su situación judicial no ingresan de manera inmediata al sistema de salud del Inpec; no obstante, la Secretaría de Salud debe gestionar y garantizar que no aumente los casos en los centros de reclusión.

Cabe destacar que los privados de la libertad de manera autónoma no pueden realizarse la prueba precisamente por no gozar de plena libertad.

Recordemos que en la cárcel judicial de Valledupar se registran más de 200 contagios para COVID-19 y en la cárcel de máxima seguridad, más conocida como 'la Tramacúa', un dragoneante también resultó positivo para el virus.