Una calamidad ambiental están viviendo por estos días los pescadores de la Ciénaga El Convento, en el municipio de Sabanagrande, en el departamento del Atlántico, por cuenta de la contaminación del cuerpo hídrico, problemática que ha generado mortandad de peces y vegetación.

Juan Carlos Márquez, presidente de Asopesa, Asociación de Pescadores de Sabanagrande, indicó que “la ciénaga se está viendo afectada en todo su ecosistema, debido a que una empresa destila sus aguas y la vegetación se muere, los peces no nacen, no se crían, los que uno ha logrado echar, se mueren, entonces el daño que se ha ocasionado ha sido bastante grave”, explicó.

La situación se complica, ya que la pesca artesanal es la principal fuente de sostenimiento económico de cerca de cuarenta familias que viven en el entorno de la ciénaga.

“Como el agua está contaminada y los peces están contaminados, ninguna persona ajena a la ciénaga, quiere comprar, ni consumir el producto. Los pocos peces que hay no se pueden vender porque la gente no los quiere consumir. La problemática está desde hace mucho tiempo y es complicada porque las familias que dependen de la pesca no tienen el sustento y las canoas están ancladas”, agregó el representante de Asopesa.

Ante la falta de acompañamiento frente a la calamidad, por parte de las autoridades municipales, los pescadores denunciaron el hecho ante la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

De acuerdo al pescador, la contaminación se presenta por el vertimiento de aguas de una empresa local, que llegan hasta el componente natural.

“La CRA responde que la empresa tiene un permiso para destilar sus aguas a la ciénaga, que están contaminadas, pero, obviamente nosotros le contradecimos la respuesta; por qué un agua tan contaminada viene a parar a la ciénaga, en donde el agua no tiene un recorrido y queda estancada”, señaló.

En temporada seca la producción piscícola se dificulta mucho más. “En tiempo de sequía el agua llega a un nivel de un metro de profundidad; un agua que contiene tantos químicos, coge fuerza y acaba con el ecosistema y lo que se eche en esa ciénaga, no va a cobrar vida”, puntualizó Márquez.