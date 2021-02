Estaderos incumpliendo aforos, personas bailando sin tapabocas y aglomeraciones en las calles son, algunas de las escenas que deja este fin de semana la indisciplina social en Barranquilla y su área metropolitana.

A pesar de los registros consignados en videos, la Policía no ha emitido comunicado al respecto, pues todos los municipios del atlantico, a excepción de Barranquilla, estaban bajo toque de queda.

Debido a este amplio incumplimiento a las órdenes emitidas por las autoridades, los ciudadanos cuestionaron la efectividad de las medidas tomadas, pues creen que no se está aplicando mano dura a quienes las incumplen.

"La gran mayoría de los estaderos estaban llenos como si no hubiera pandemia. No había ni un policía y la gente sin tapabocas. Lo peor es como van a estar los municipios en toque de queda y Barranquilla no. O todos en la cama o todos en el suelo. Que se pongan de acuerdo", señaló Rosiris Mendoza, vecina de un estadero que habría infringido la norma.

Frente al comportamiento de los ciudadanos fuera del área Metropolitana, la Policía del Atlántico indicó que fueron intervenidas 60 fiestas y aplicados 257 comparendos por violación a toque de queda. A su vez fueron incautadas 63 botellas de licor por incumplimiento a la ley seca.

"La gente en lugar de jugársela toda por su salud, lo hacen es para evitar a la autoridad y organizar fiestas y parrandas. No me quiero imaginar cómo será el fin de semana de carnavales", manifestó Edith Diaz, residente de Repelón.

Se espera que en el transcurso de la mañana de este lunes, la Policía Metropolitana de Barranquilla entregue un reporte detallado de la intervención desarrollada durante el fin de semana.