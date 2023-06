Petro dijo que se enfermó por comer "mecato" hecho con agua del norte de La Guajira

Aunque algunas versiones indicaban que el presidente iba a regresar a Bogotá, por su mal estado de salud, el mandatario participó de la firma del pacto de transición energética entre autoridades wayúu, comunidades, empresas de energía, gobierno nacional y local.

Allí, habló sobre qué le sucedió a su salud. "Ayer me enfermé, por eso hoy no pude estar en el trajín del día. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte, lo que llamamos mecato, de hecho con el agua de La Guajira".

De igual forma, el mandatario se cuestionó sobre los problemas de salud que afectan a los hijos de las madres Wayuu que deben cocinar con esta agua, con la cual se podrían enfermar.

"Muchos niños mueren no por falta de alimentos precisamente, sino por falta de agua de calidad", enfatizó Petro.