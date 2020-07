Pico y cédula en Cartagena ¿Quién puede salir este sábado 18 de julio?

Cartagena sigue trabajando de la mano de sus dirigentes para seguir disminuyendo el número de contagios en la ciudad y que el promedio de personas recuperadas aumente. En ese sentido, luego de establecida la medida del Pico y Cédula y tras suspender la del toque de queda, la idea es que los habitantes también sean responsables de su cuidado y que, aunque se les permite la salida a abastecerse, no se rompan las normas y la mayoría del tiempo estén en casa.

Pico y cédula en Cartagena, sábado 18 de julio

Sábado 18 de julio: 5.

Vale la pena destacar que pese a que la medida del Toque de Queda no será establecida para este fin de semana, con festivo incluido, sí se estableció Ley Seca en toda la ciudad, que va hasta el lunes 20 a las 11:59 p.m. Por lo que no se podrá distribuir alcohol en ningún establecimiento público, cumpliendo con las medidas tomadas por el gobierno local, que aspira a que las cifras no sigan subiendo con un buen apoyo de la ciudadanía.

Horario en el que aplica el Pico y cédula en Cartagena el sábado 18 de julio

Sábado 18 de julio: 6:00 am - 6:00 pm.