Pico y placa en Cartagena: revocan restricción de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Días atrás, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por medio de su cuenta de X, antiguo Twitter, respondió a una propuesta ciudadana que exponía la idea de eliminar la restricción del pico y placa entre 12:00 m. y las 2:00 p.m.

Tras un análisis por aparte de la actual administración y como medida para fomentar una mejor movilidad en la ciudad, el mandatario de los cartageneros decretó un importante cambio en el pico y placa para carros particulares.

A través del Decreto 0599 del 18 de abril de 2024, el mandatario eliminó el pico y placa para vehículos particulares que rige entre las 12:00 m. a 2:00 p.m., modificando así el Decreto 03 de 2024.

Más noticias: Día cívico es para sabotear marcha contra el Gobierno: Oposición

Con esta nueva medida, que entrará en rigor desde este viernes 19 de abril, solo se aplicará dicha restricción en la movilidad en los horarios de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Igualmente, es importante tener en cuenta que la restricción del pico y placa no se aplica en los días festivos.

La medida rige en zonas como la Transversal 54, avenida Pedro de Heredia, Troncal de Occidente, avenida Santander, avenida Pedro Romero, avenida San Martín, avenida Blas de Lezo, avenida Pedro Romero, avenida Luis Carlos López, avenida del Consulado, avenida Rafael Núñez, avenida del Lago, Corredor de Carga, avenida Crisanto Luque, puente Román y vías internas de la ciudad amurallada.

Lea además: Euclides Torres negó aporte de dinero a la campaña de Petro, pero admitió que apoyó “en aspectos logísticos”

Por el momento la restricción se mantiene de la siguiente manera:

Carros particulares

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0.

Motocicletas

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0 .

Taxis

El pico y placa de taxis cambia mensualmente, por lo que esta nueva rotación regirá hasta el 26 de abril.

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4 .