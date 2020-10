Piden extinción de dominio de casas donde hubo fiestas ilegales en Puerto Colombia

El pasado fin de semana las autoridades desmontaron dos fiestas electrónicas clandestinas en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, que dejó cerca de 100 personas sancionadas con comparendos por asistir a estos eventos que se encuentran prohibidos debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Ante esta situación, y por la reincidencia de muchos organizadores de estos eventos ilegales, la Alcaldía de Puerto Colombia en cabeza de la Secretaría de Gobierno solicitará de manera formal a la Fiscalía que realice la extinción de dominio a estos inmuebles donde se realizaban las fiestas.

El secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, trasladará la petición a la Fiscalía para evitar que se realicen nuevas fiestas en medio de la pandemia.

“Vamos a solicitarle a la Fiscalía que inicie un proceso de extinción de dominio en estos inmuebles donde se realicen los operativos por las fiestas ilegales y que sean reincidentes. Algunos propietarios de estos lugares se están prestando para organizar estas reuniones clandestinas donde también se observa el consumo de sustancias alucinógenas”, explicó el funcionario.

Sobre los propietarios y organizadores de estos eventos masivos podrán ser judicializados por violar las medidas sanitarias durante la pandemia.

“Estas personas podrán ser judicializadas por incurrir en el delito de violación de la medida sanitaria por el coronavirus. Los operativos se realizarán todos los días para desmontar este tipo de eventos que perjudica a la comunidad por un posible rebrote de la Covid-19. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando este tipo de situaciones”, anunció la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Durante los operativos realizados el fin de semana pasado, las autoridades observaron que los asistentes no contaban con ninguna medida de bioseguridad y no tenían el distanciamiento necesario.

Cabe recordar que este tipo de fiestas con aglomeraciones están prohibidas en todo el país.