La suspensión del cobro en el peaje de Turbaco (Bolívar) habría sido, según el ministerio de Transporte, la razón por la cual se decidiría culminar el contrato de manera anticipada con Autopistas del Caribe para el mantenimiento de la vía Atlántico - Bolívar, debido a una supuesta crisis económica en el proyecto que no le permitió tener un buen cierre financiero.

A través de un comunicado emitido tan solo horas después del anuncio del ministro de Transportes, William Camargo, la concesión Autopistas del Caribe aseguró que no solo se afectará al Caribe sino a todo el país por el impacto que tendrán las regiones en materia de competitividad.

José Manuel Oñate, director general de Autopistas del Caribe, explicó que se prevé escenarios de terminación de contratos con colaboradores, proveedores y el cese de actividades sociales, ambientales y prediales.

"Esto es un revés para el futuro del sector de la infraestructura en Colombia, podría retrasar iniciativas similares durante varios años. Es importante destacar que la inversión proyectada para la región, los empleos generados y las actividades sociales que hemos llevado a cabo se verán afectadas por esta decisión", indicó.

Sin embargo, el ministro de Transporte insistió en que el déficit financiero de Autopistas del Caribe hace que el proyecto sea inviable a como se tenía previsto de manera inicial.

"En lo personal no soy optimista de que este proyecto pueda hacerse bajo el esquema concesionado, es un ejercicio que tenemos que revisar con la ANI, pero inicialmente lo que nos indican los indicadores es que la concesión bajo el esquema que incialmente se había previsto ya no es viable porque no tiene recursos que garanticen la construcción, operación y mantenimiento ", señaló William Camargo, ministro de Transportes.

Esta situación llevó al pronunciamiento también de la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional norte que instó al Gobierno nacional nacional y a las autoridades locales y departamentales a restablecer el cobro de peajes en Turbaco, Bolívar, y Arroyo de Piedra, Atlántico, para salvar la concesión "Autopistas del Caribe".

"Este proyecto, con una inversión de $4,3 billones, contempla la construcción de 74 Km de segunda calzada, 20 km de variante, 8 intersecciones a nivel y desnivel, 16 puentes peatonales, y el mantenimiento y operación de 253 km de vía", se lee en un comunicado emitido por la CCI.