“Pido disculpas a Dalila Peñaranda”: Implicado en golpiza a pediatra en Barranquilla

El empresario barranquillero, Jalim Rebaje, implicado en el caso de agresión física a la pediatra Dalila Peñaranda y a su empleada doméstica, Carmen Pérez, en medio de una fiesta celebrada en un edificio al norte de Barranquilla, se pronunció sobre el hecho y pidió disculpas por la acción violenta, ocurrida el pasado viernes 4 de septiembre.

A través de un video, el presunto agresor manifestó sentirse arrepentido de su participación en el bochornoso hecho.

“Quiero pedir disculpas públicamente, por lo sucedido el día 4 de septiembre en el edificio La Ría. Quiero pedir disculpas a la doctora Dalila Peñaranda y a la señora Carmen Pérez, por lo que pasó ese día que nos encontrábamos en una fiesta”, indicó el vinculado al caso.

Dalila Peñaranda Fairuth y Carmen Pérez, de 57 años, fueron agredidas con puños y patadas, luego que solicitaran a los propietarios de un apartamento en el edificio La Ría, bajarle al volumen del equipo de sonido, en medio de una fiesta, situación que generó la violenta respuesta de asistentes a la celebración y que quedó registrada en videos.

El comerciante, de 31 años de edad, en el mismo sentido pidió disculpas a la población femenina y a las autoridades del Distrito y la Gobernación del Atlántico.

“Quiero pedirle disculpas a la Secretaría de la Mujer, a nuestra gobernadora y a todas las mujeres de la nación por lo ocurrido. Quiero decir que estoy a la disposición de la ley, para cualquier situación que se presente. Quisiera que este caso que ocurrió sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar este caso tan feo, tan horrible. Me siento avergonzado y no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo”, agregó Rebaje.

Jalim Rebaje reiteró sus disculpas con la profesional de la salud agraviada de forma brutal.

“Yo tengo madre, tengo esposa, tengo hijas. Quiero pedirle nuevamente excusas a la Doctora Dalila peñaranda, a la señora Carmen Pérez por este hecho y quiero servir como ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir”, puntualizó.

El proceso judicial por la acción violenta avanza en la Fiscalía, el cual el órgano acusación ha priorizado con enfoque de género. Por su parte la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que ya se han interpuesto ocho comparendos a personas involucradas en el hecho.