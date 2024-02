Desconocidos atacaron a bala la camioneta donde se movilizaba el concejal de Santa Marta Anselmo Gual De La Hoz, mismo concejal que había denunciado amenazas de muerte en su contra el pasado 6 de febrero.

Por fortuna, el concejal logró salir ileso del ataque que es investigado por la Policía. El vehículo fue impactado por los proyectiles que ahora son sometidos a prueba balística por las autoridades.

El ataque se registró en el centro histórico de la capital del departamento del Magdalena, una bala impactó sobre la camioneta del concejal.

Ante lo sucedido, el concejal dijo, “¿Qué están esperando?, ¿Qué me maten?, temo por mi vida y por la de mi familia, así que pido a las autoridades ponerle la lupa a mi caso y capturar a estas personas que quieren atentar contra mi vida, mi esposa y mi mamá están muy nerviosas”, dijo Anselmo Gual.

Es de anotar que, el concejal denunció la semana pasada que las amenazas de muerte que ha recibido, se deben al trabajo de seguridad que viene adelantando en el barrio María Eugenia, al sur de Santa Marta.

Uno de los mensajes amenazantes que le llegó al concejal fue, “Te vamos a matar HP, en el cementerio te van a ir a llorar, vamos a ver si después de muerto te sirve de algo el concejo, renuncia o te mueres” (SIC).

“Deje de estar jodiendo con el tema de seguridad, no se haga pelar, al barrio María Eugenia no vaya más inventando maricadas de seguridad, deje la zona así, no sea sapo o se muere” (SIC).

Anselmo Gual De La Hoz, es uno de los concejales que ha liderado temas de inseguridad en medio de sesiones extraordinarias en el concejo, él junto con otros dos concejales, citaron al coronel de la policía metropolitana de Santa Marta, y al secretario de seguridad, para que redoblen la presencia de policías en barrios como María Eugenia, Pastrana, y Primero de Mayo, donde a finales del mes de enero de 2024 hubo enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).