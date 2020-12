Plantón en Barranquilla, a un año de la muerte de la estudiante Madelayne Ortega

Este 18 de diciembre se conmemoró un año de la muerte de la estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico, Madelayne Ortega, quien falleció en extrañas circunstancias en las instalaciones de la alma mater.

En el marco de esta fecha, feministas, familiares y sus seres queridos, llevaron a cabo un plantón en la sede centro de la Uniatlántico, con el fin de exigir a las autoridades claridad frente a lo ocurrido. Según afirman, no han habido avances en la investigación de este caso, a pesar de que ya han sido asignados tres fiscales.

En medio de la manifestación, un grupo de feministas crearon un mural, con el objetivo de recordar a la menor de 17 años.

Así mismo, entre los presentes compartieron varios de los escritos que realizó Madelayne, para así resaltar los pensamientos e ideales que tuvo en vida.

En diálogo con RCN Radio, Roberto Ortega, padre de la menor, afirmó sentirse desamparado por parte de las autoridades, pues no han sido notificados de ningún tipo de progreso en las investigaciones sobre los hechos.

"Por parte de la Fiscalía no se sabe nada. No hay avances de nada, el caso ha quedado en total olvido. Yo siempre he dicho que la Fiscalía tiene el material correspondiente para esclarecer lo que ocurrió, pero eso no ha pasado", indicó el padre de la menor.

Por otro lado, Roberto Ortega afirmó que estas fechas son muy difíciles para él y su familia, porque les recuerdan el dolor vivido hace un año; sin embargo aseguró que seguirán en la lucha por conocer la verdad.

"Esta es una fecha en la cual todos quieren estar con sus seres queridos, pero a nosotros nos toca este año pasarlo nuevamente sin nuestra hija. Se está dando la lucha pero no sabemos contra qué luchamos, pero no bajamos los brazos y seguimos en pie de lucha", enfatizó el padre de Madelayne.

Doce meses después del hecho, es muy poco lo que sabe de las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y no se ha determinado si se produjo por efecto de un accidente, un suicidio, o resultado de un homicidio.