Playa Blanca no cumpliría con medidas exigidas para su reapertura

Luego que desde el Gobierno Nacional se expidiera los protocolos para la puesta en funcionamiento de las playas del país, la Alcaldía de Cartagena inició con las revisiones de los balnearios para constatar que estos pudieran cumplir con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para su apertura.

Durante esta revisión se evidenció que Playa Blanca, uno de los lugares más apetecido por los turistas no tiene el espacio suficiente para adoptar la medida de distanciamiento social.

David Múnera secretario del Interior de Cartagena indicó que si bien se está estudiando la posibilidad, lo más seguro es que este balneario no pueda ponerse en funcionamiento.

“Es un protocolo bastante exigente en materia de requisitos y por ejemplo yo podría decir que si uno mira detenidamente las medidas del Ministerio de Salud, en Playa Blanca no sería posible poder abrirla en las condiciones en las que está. No habría los espacios suficientes para poder abrir, porque el distanciamiento no se podría cumplir”, dijo Múnera.

“Además se requieren baños y lavamanos, los cuales no se tienen en el balneario. Además, las playas de Playa Blanca son muy angostas, porque están abarrotadas de las construcciones. Entonces por el momento es imposible poder abrir así Playa Blanca”, agregó.

Es importante señalar que en el último decreto distrital se estipuló que la isla de Barú aún no está habilitada para actividades turísticas y hoteleras. Es por ello que se han registrado casos en que las autoridades han devuelto a turistas de esta zona.

“Por lo menos 120 personas fueron devueltas de su intención y deseos de seguir a Playa Blanca, muchos de ellos además se les impusieron comparendos porque no estaban cumpliendo con la medida de Pico y Cédula”, agregó Múnera.

Por el momento, se tiene que el plan piloto de playas iniciará el primero de octubre en las playas de Bocagrande y en Playa Azul en la zona de La Boquilla.