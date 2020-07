Pliego de cargos a clínica y funeraria por error en entrega de cadáveres en Barranquilla

Luego de tres semanas de investigación en contra de la clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad por el presunto error humano en la entrega e inhumación de cadáveres, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, emitió pliego de cargos por los presuntos incumplimientos en el protocolo de manejo y disposición de cadáveres por COVID-19.

La Secretaría de Salud anunció que en desarrollo de este proceso sancionatorio administrativo en los próximos 15 días hábiles, los involucrados en este caso deben presentar su defensa de acuerdo con lo que indica la ley.

Humberto Mendoza secretario de Salud de Barranquilla, indicó que las entidades fueron notificadas de esta decisión.

"Efectivamente ya fueron notificadas jurídicamente de esta decisión y deben responder ante los presuntos errores humanos e incumplimientos de los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19", dijo el funcionario.

Cabe recordar que los familiares de las víctimas agotaron todas las instancias para la realización de las exhumaciones de los cadáveres para verificar que sí fuera su ser querido pero no pudieron lograrlo. Interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía pero el ente acusador no la aceptó por no haber incurrencia en el delito que se manifestaba.

El secretario de Salud indicó que seguirán dando cumplimiento al proceso sancionatorio de estos lamentables hechos relacionados con errores humanos en la entrega e inhumación de los cadáveres, en donde se establece una presunta violación e inobservancia que daría lugar a responsabilidades en caso de encontrarse irregularidades en el embalaje, aislamiento y trato digno de estos fallecidos.

El funcionario aprovechó para destacar el descenso de fallecidos por COVID- 19 en Barranquilla, que según el último reporte, fueron 8.

"Tenemos una cifra histórica que se redujo a un dígito que no teníamos entre los meses de junio y julio, en el último reporte fueron confirmados 8 casos de fallecidos que muestran un descenso importante con relación a los casos. La positividad también ha bajado del 50 por ciento al 18 por ciento con relación a las muestras realizadas", puntualizó.