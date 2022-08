Población en Ciénaga Magdalena recibe amenazas de autodefensas de la Sierra Nevada

Continúan las amenazas y advertencias por parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada hacia la población civil. Está vez, el grupo al margen de la ley emitió un audio en el que realizaron exigencias a todos los moradores de las veredas San Pedro, San Javier, y ‘El Mico’ ubicadas en la parte rural alta de la Sierra Nevada en el municipio de Ciénaga Magdalena.

La orden es que desde el día sábado 20 de agosto, todos los moradores de las veredas deben salir a las calles y vías, para realizar labores comunales.

Los dirigentes del grupo al margen de la ley dieron a conocer en tres puntos sus advertencias y amenazas concretas, y se dirigieron a los mototaxistas, campesinos, cantineros y demás pobladores del común.

La orden es que todos deben obedecer sus directrices y salir a trabajar o de lo contrario deben atenerse a las consecuencias.

“Informamos a los habitantes de las veredas San Pedro, El Mico, San Javier y las veredas vecinas, que para el día sábado veinte de agosto, y todos los días en siguientes, están invitados a salir al arreglo de sus carreteras y de las vías, todas aquellas personas que no salgan a cumplir nuestras órdenes acarrearan una sanción, tendrán que cumplir con una labor social de muchísimos días en sus veredas”.

Segundo punto, “los mototaxistas que se movilizan de la carretera negra hacia la vía de las veredas ‘El Mico’, San Pedro y San Javier, tienen que organizarse, los mototaxistas que no se organicen y que no se uniformen, no podrán seguir ejerciendo el transporte hacia estas veredas, tienen que portar un chaleco e identificarse”.

Tercer punto, “aquellas personas amantes de lo ajeno, los rateros, los viciosos y los violadores, le hacemos un llamado de atención y los invitamos a que cambien su manera de vivir o de lo contrario serán objetivo militar”.

Por ultimo sentenciaron que las peleas entre las veredas serán sancionadas, en las cantinas los cantineros le tendrán que poner orden a sus negocios, porque todas las peleas serán sancionadas.

Ante dichas amenazas se pronunció Lerber Dimas, experto en conflictos, y director ejecutivo de la plataforma de defensores de derechos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien nos comentó que, “el audio sí tiene elementos de veracidad, es decir, hay un contexto, hay una presencia e intencionalidad que nos da a entender que el audio proviene directamente de la estructura criminal, es un material probatorio legítimo que claramente nos muestra la existencia y el dominio de las ACSN sobre algunas veredas del departamento del Magdalena”.