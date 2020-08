Polémica por asesinato de joven futbolista a manos de la Policía en Cartagena

La comunidad del barrio San Francisco en Cartagena denuncia que el joven identificado como Harold David Morales fue asesinado sin justa causa por parte de un miembro de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Al parecer el joven, de tan solo 17 años y quien era promesa del fútbol cartagenero, estaría realizando sus labores en un lavadero de motos de la zona en donde trabajaba, cuando llegaron patrulleros de la zona y se habría registrado un enfrentamiento.

“En el momento llegaron dos patrulleros, preguntaron a quien le tocaba el turno de lavado, y cuando mi hijo alza la cabeza inician las agresiones, con patadas y mi hijo esquivando los golpes, sale corriendo, se sube por la parte de atrás del lavadero para evitar que lo golpearan”, contó la madre del joven.

“Se oye un disparo y a los dos minutos lo trajeron, no botaba sangre, no sabíamos si tenia tiros o desmayado por un golpe, lo montan en una patrulla, pido que me dejen ir con mi hijo y no me dejan, y después de eso empezaron a agredirnos con bolitas de colores. Tengo marcas en todo el cuerpo, porque yo no me iba a quitar de ahí”, agregó.

La madre del joven cuando llegó al centro asistencial en donde lo atendieron en el barrio Canapote, le comunicaron que había fallecido.

“Me informaron que mi hijo está en el Centro de Atención Prioritaria. Yo aún no sabía si mi hijo estaba herido o no, y cuando llego ahí el papá de mi hijo me comunica que está muerto, le dispararon por la espalda”, dijo la madre de la víctima.

“No hubo riña, ni problemas, ni enfrentamientos, mi hijo lo que hizo fue una defensa, en tratar que no lo golpearan, no ser una victima de maltratos y no solamente ha sido mi hijo muchos de los niños aquí en San Francisco han sufrido de las agresiones que hace la Policía aquí”, concluyó la madre del joven muerto.

Desde la Policía Metropolitana de Cartagena emitieron un comunicado del hecho en donde informaron que, “la comunidad del barrio San Francisco, alertó a la Policía Nacional sobre la presencia de un grupo de jóvenes que se enfrentarían en una riña múltiple con armas de fuego, cortopunzantes y objetos contundentes, afectando la tranquilidad y convivencia en este sector vulnerable del nororiente de la ciudad, por lo cual se dispuso la presencia del cuadrante del CAI San Francisco, para prevenir este hecho de intolerancia”.

“A partir de la información que señalaba que una de estas personas portaba un arma de fuego, se inició la persecución de un joven, quien desenfundó un arma de fuego y disparó contra los policías, quienes reaccionaron abatiendo al sujeto, identificado como Harol David Morales Pallares, quien fue trasladado al CAP del barrio Canapote, donde falleció”, concluye el comunicado.