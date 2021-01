Polémica por fiesta que habría amenizado Silvestre Dangond en Puerto Colombia

El municipio de Puerto Colombia, Atlántico, se ha convertido en un atractivo para la realización de fiestas privadas sin contar con ninguna clase de permisos. En los últimos fines de semana, las autoridades han tenido que intervenir estos eventos que violan las medidas de bioseguridad.

Las autoridades en Puerto Colombia adelantan una investigación sobre la realización de una fiesta privada que amenizó el cantante de vallenato Silvestre Dangond, y quedó registrado en un video que fue denunciado a través de redes sociales porque habían más de 50 personas aglomeradas en un solo lugar.

Aunque no se tiene conocimiento de quién organizó la fiesta y quiénes asistieron, sin embargo, el secretario de gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, indicó que comenzaron la investigación para hallar al responsable de la fiesta.

"Hemos estado revisando el video, realmente no hemos podido identificar el sitio exacto. En la información dicen que fue en Puerto Colombia exactamente en el corregimiento de Salgar, y ahí se ha enfocado la Policía en el sector de El Castillo, donde hay varias cabañas", dijo el funcionario.

Cabe recordar que este fin de semana en el Atlántico no rigieron medidas como toque de queda ni ley seca. No obstante, las autoridades siempre han entregado las recomendaciones de no hacer reuniones con más de 10 personas, pero en este evento privado se superaba el límite máximo y no contaban con distanciamiento social.

Es de anotar que el fin de semana del puente de Reyes, la Policía intervino una fiesta privada del médico cirujano Marcos Petro en esta población del área metropolitana de Barranquilla.

El cirujano indicó que se trataba de un evento familiar que se realizó en un espacio al aire libre cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, tales como toma de temperatura y desinfección corporal.