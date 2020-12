Polémica por letrero que le da la bienvenida a Maríalabaja (Bolívar)

El municipio de Maríalabaja, Bolívar, conocido por el bullerengue, la ganadería y la agricultura, ahora es llamado por muchos de sus habitantes como el "del letrero más feo del departamento".

La construcción del atractivo turístico elaborado en letras para resaltar el nombre del municipio, que tiene un valor de $14 millones 378.000 pesos, ha generado inconformismo dentro de la población, desde que iniciaron las instalaciones ubicadas sobre la entrada principal, sector conocido como la curva.

El presidente del Concejo Comunitario del municipio, Jorge Tajan, expresó que "la gente está descontenta por la ubicación, el espacio y el tamaño de las letras, no tanto por los colores y el diseño. Si se iba a implementar el proyecto, tenían que restructurarlo o rediseñarlo para que nosotros estuviéramos más conforme”.

Señaló que, “eso es lo que le da el bienvenido al municipio de Marialabaja. Esa situación debió primero comunicarse, nosotros, como Concejo Comunitario, hemos pensado hacer un comunicado para hacer una consulta popular y buscar una herramienta necesaria para modificar esas letras".

La arquitecta del proyecto, Martha Ospino, se refirió a los comentarios que desaprueban la belleza de las letras, "en la parte de atrás hay una tienda, claro que se ve feo, pero no había otro espacio, porque los conductores tampoco quisieron que se colocaran frente a la virgen. Ese fue el lugar para colocar las letras, ya que el señor de la tienda nos dio permiso".

Por su parte, Orlando Mancilla, habitante de la población, pidió que los organismos de control investiguen el contrato de las letras, "eso es un detrimento patrimonial al municipio de Maríalabaja, es uno de los robos más grande que ha podido suceder en los últimos años, no es posible que cada letra de esa, con un contrato de $14 millones, este saliendo alrededor de $1 millón 245.000 pesos, once letras que es lo lleva nuestro municipio".

Puntualizó que "no es justo que en Marialabaja se roben la plata de esa manera, yo creo que tiene que haber un acto donde la señora alcaldesa, que hoy preside el proyecto, tenga que recibir el castigo de la ley, porque es que Marialabaja no puede ser víctima de esto. Por eso hemos venido publicando en las redes sociales, para que se tomen cartas en el asunto, porque en Marialabaja suceden muchas cosas y no se toman las acciones del caso".

La arquitecta del proyecto alegó además que, "esas letras tienen concreto de 3mil PCI, están bien hechas, bien construidas, le falta no lo voy a negar, un poquito de espesor, pero hay que tener en cuenta que Marialabaja tiene once letras, si yo le doy más espesor ocupo más espacio, ya la ampliación de la vía se dio, yo iba a colocar un tambor al inició y no hay espacio".

La arquitecta explicó que el letrero no iba a ser ubicado en el lugar donde se encuentra. "Ese proyecto se había ejecutado en diciembre y un señor de apellido Almario, con un tractor, partió toda la obra ejecutada y no se continuó con el trabajo, después ahora en ese mes de diciembre me llamó la doctora Raquel para terminar la obra, dicho contrato se ejecutó con los mimos dineros del año pasado".