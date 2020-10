Polémica por pago de seguridad social de Arquidiócesis de Cartagena a la Primera Dama

Continúa la polémica por la contratación de Cynthia Pérez Amador como primera dama de la ciudad de Cartagena.

A pesar que ya el alcalde William Dau anunció la liquidación del contrato, por 7 millones de pesos, de que goza Pérez Amador, por constituirse en un presunto detrimento patrimonial, según lo indicó la Contraloría Distrital, ahora le salió otra arista a la historia: el pago de la seguridad social de la primera dama, por parte de la Arquidiócesis de Cartagena.

En la denuncia que se conoció en los pasados días, se indica que en los anexos laborales que Pérez Amador aportó en su hoja de vida, existían irregularidades sobre su desempeño como secretaria en la parroquia María Madre de los Pobres, entre los años 2002, 2007 y 2008.

Las irregularidades consistían en que cuando la Contraloría inició con la investigación, por responsabilidad fiscal, por cuenta del contrato de la primera dama, en marzo pasado, desde la Arquidiócesis de Cartagena le giraron la suma de 17 millones de pesos correspondientes a la seguridad social.

Ante la polémica, la Arquidiócesis emitió un comunicado en el que el arzobispo Jorge Enrique Jiménez explicó que, “en marzo de este año 2020, la Contraloría Distrital de Cartagena, envió un requerimiento al Párroco actual de la Parroquia María Madre de los Pobres pidiendo una certificación detallada sobre el tiempo que laboró la señora Cynthia Pérez Amador en dicha parroquia".

Sostuvo además que, "interrogada la señora, aportó el documento en el cual el padre Nelson Arango certificaba que había laborado como secretaria de la Parroquia y los años en que lo hizo”.

“Con base en los documentos que se tenían, se llegó a la conclusión de que la parroquia debía pagar la deuda de aportes al Sistema de Seguridad Social, junto con los intereses, lo cual llegó a la suma de: $17.490.300, de los cuales $3.772.800 es la deuda y $13.717.500 son los intereses de la misma”, agregó el arzobispo.

Por su parte, Jaqueline Perea, líder social de Cartagena, indicó que con esta respuesta de la Arquidiócesis, no queda claro el por qué se realizó este pago, justo hasta este momento y no antes, ya que ya hace más de 10 años que Pérez Amador no laboraba en la iglesia.

“No entendemos cómo la Arquidiócesis, 12 años después, paga estos saldos de salud y pensión a Cynthia, cuando ella lo que recibía es una bonificación. Sin embargo, ellos liquidan sobre la base de un sueldo mínimo de ese entonces. La pregunta es ¿Por qué le liquidaron a Cynthia sobre un sueldo mínimo si ella devengaba una bonificación”, indicó.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha hecho oficial la liquidación del contrato de la primera dama, por 7 millones de pesos.