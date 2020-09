Policía de Barranquilla amplía pie de fuerza por protestas y Superliga

La Policía Metropolitana de Barranquilla amplió el pie de fuerza para garantizar la seguridad de la ciudad en la tercera jornada de movilizaciones, en el marco de las protestas en rechazo a las agresiones policiales.

La manifestación iniciará en la carrera Octava con avenida Murillo, en el sur de Barranquilla, desde las cuatro de la tarde, y planea finalizar en la tradicional Plaza de La Paz de la capital del Atlántico.

Así mismo, las autoridades estarán vigilantes ante cualquier eventualidad por la final de la Superliga, entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali, que se estará llevando a cabo en horas de la noche de este viernes.

Por otro lado, el alcalde Jaime Pumarejo reiteró que las fiestas y las actividades o eventos públicos o privados, con asistencia masiva de personas, en lugares cerrados o abiertos, están prohibidos, según lo establece el decreto 0732 del 2020, como medida preventiva para evitar el contagio de la COVID-19.

"No es el momento de hacer fiestas, por respeto a las personas que acaban de fallecer, por respeto al dolor y, además, por respeto a que no hemos terminado. Esta pandemia no se ha acabado. Si te relajas tenemos que cerrar otra vez las cosas, quitarle el empleo y la capacidad de ganarse la vida a muchas familias”, manifestó el mandatario de los barranquilleros.

En este sentido, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina para la Seguridad y Convivencia, en conjunto con la Policía Metropolitana, ha dispuesto para este fin de semana caravanas que recorrerán las cinco localidades, con el fin de ejercer un mayor control en la ciudad y verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad adoptadas.