Policía del Atlántico tiene que prestar tecnología de otros departamentos para su labor

Tras una reunión sostenida entre los diputados de la Asamblea del Atlántico junto a las autoridades del departamento para conocer cifras, avances y retos en materia de seguridad.

Durante el encuentro se presentaron proyectos claves, entre ellos, la estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia Segura y el dispositivo implementado de cara a la temporada de precarnaval y carnaval tanto en Barranquilla y el Atlántico para este 2024.

No obstante también salió a relucir una situación bastante preocupante en cuanto a las acciones de la Policía del Atlántico que, al parecer, se están viendo condicionadas a la disponibilidad de elementos tecnológicos que son prestados de los departamentos de Bolívar y Magdalena.

"Que la Policía del Atlántico tenga que prestar equipos de comunicaciones a Bolívar y Magdalena y al Gaula para poder ejercer su labor, lo cual les limita en la capacidad de respuesta, es grave, porque nosotros como Atlántico tenemos una tasa de seguridad con un recaudo de más de 150.000 millones de pesos y con esto, no se justifica que hoy nuestros policías tengan limitaciones como no tener cuatrimotos, no tener cámaras de seguridad y otras falencias que hoy tiene el Atlántico a pesar de tener una tasa de seguridad", señaló Alejandra Moreno, diputada del Pacto Histórico.

A su turno, el coronel John Jairo Urrea, comandante de la Policía del Atlántico dijo que lo que se requiere son equipos de alta tecnología que en estos momentos no tienen.

"Son equipos que no se cuentan con ellos en todo el país, tenemos la tecnología para trabajar en nuestra región, como comunicaciones, drones, y demás que nos suministran las entidades territoriales para combatir la delincuencia en el territorio, pero los que se requieren son equipos demasiado especializados dedicados al rastreo de señales con los cuales se han propinado golpes importantes al Clan del Golfo, a los Rastrojos Caleños que intentaron entrar a nuestro municipios y son equipos que tienen un costo elevado y por eso no todos los departamentos los tienen . El proyecto que presentamos para este cuatrienio es que se haga la adquisición de estos equipos con el fin de evitar tener que prestarlos a otros departamentos y depender una disponibilidad", indicó.

Ante esta situación, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, a través de su cuenta en X informó que habrá una alianza ente Policía Metropolitana de Barranquilla y Policía Atlántico para equiparlos.

"Por primera vez, establecemos una alianza por la seguridad en el Atlántico y Barranquilla que hará posible un proyecto integral para equipar a @PoliciAtlantico y@PoliciaBquilla con tecnología de punta. Un paso significativo para combatir la inseguridad en el área metropolitana, especialmente en municipios como Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia", señaló.