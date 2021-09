Policía denuncia que lo retuvieron y golpearon durante el robo de su vehículo en Barranquilla

Un nuevo caso de hurto de vehículo se reportó en la capital del Atlántico este martes, con el agravante de que la víctima fue amordazada, golpeada y retenida por más de dos horas.

Los hechos se registraron en el barrio Recreo hacia las ocho de la noche, cuando el hombre se dirigía hacia su vivienda a bordo de un Renault Stepway gris casiope 2020 de placas GJO 651, que es de su propiedad.

Según relató el miembro activo de la Policía, dos hombres lo abordaron cuando estaba en un semáforo en rojo, quienes lo intimidaron con arma de fuego para que les abriera la puerta.

Uno de ellos se habría sentado en el puesto de copiloto y otro en la parte de atrás. Fue entonces cuando lo obligaron a manejar sin rumbo fijo para luego retirarlo del timón y ubicarlo en la parte de atrás.

“Me amordazaron, me pusieron un paño en la boca y luego me amarraron las manos atrás, por la espalda, y me amarraron los pies. Me pusieron ahí en la parte de atrás de la silla. Cuando vieron mis documentos y se dieron cuenta que era policía, me golpearon fuertemente y me amenazaron con que me iban a matar”, expuso la víctima en su denuncia.

Así estuvo por lo menos dos horas hasta que fue liberado en una zona enmontada en los alrededores del aeropuerto Ernesto Cortissoz hacia las once de la noche. Allí intentó zafarse de las cuerdas que lo amarraban, pero solo pudo quitarse los zapatos y romper las fibras con unas piedras para liberar sus extremidades inferiores.

Desde allí se desplazó caminando a pies descalzos, con las manos atadas y la boca amordazada, hasta una estación de Policía. Luego recibió asistencia para el traslado hasta su vivienda y la posterior entrega de la denuncia.