Policías rescataron a mujer que pretendía lanzarse desde el Puente Pumarejo

En un acto heroico, policías adscritos a la División de Tránsito de Barranquilla, evitaron que una mujer se lanzara al río Magdalena, desde el Puente Pumarejo en la capital del Atlántico.

De acuerdo a un video, la mujer identificada como Yamile, aparece aferrada por uno de los patrulleros, quien fuertemente la sostiene con su brazos para evitar que caiga a las aguas del afluente.

Los miembros de la Fuerza Pública, una vez recibieron el reporte de la emergencia, llegaron al punto y activaron un plan de rescate de la mujer.

Ante la apremiante situación, los uniformados iniciaron un diálogo persuasivo con la mujer, tratando de convencerla para que desistiera de atentar contra su integridad.

Yamile, en medio del desespero y entre sollozos, aseguró que tomó la decisión de acabar con su vida, ya que tiene una fundación protectora de animales, pero no recibe apoyo para su actividad.

"Tengo una fundación de animales y nadie me quiere ayudar, no tengo empleo, tengo muchos problemas económicos con la fundación y mis animales necesitan alimento; vengo peleando con el Gobierno hace tiempo, he enviado cartas a la gobernación, a la alcaldía y nadie me quiere ayudar, lo único que hacen es robarse el dinero, mis animales no tiene nada y ya no sé qué hacer", aseguró.

Luego de tranquilizarla y tras convencerla, los uniformados, amarraron con una cuerda a la mujer; con mucho cuidado la subieron a los protectores laterales, hasta rescatarla sana y salva, generando un sonoro aplauso por parte de algunos espontáneos que se encontraban en el lugar.

Testigos presenciales del hecho relataron los momentos de angustia que se vivieron sobre la estructura.

"Iba en mi moto para Santa Marta y veo unas imágenes de una señora, que se iba a quitar la vida; gracias a Dios los Policía de tránsito que estaban allí regulando, se acercaron y la convencieron; la agarraron y lograron rescatarla", indicó un ciudadano.

El hecho alteró por algunos minutos la circulación de vehículos, en el sentido Barranquilla-Santa Marta.