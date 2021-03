Por inasistencia se estarían perdiendo vacunas en Cartagena: Colegio de Bacteriólogos

En Cartagena se continúan denunciando presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra el covid-19. El Colegio de Bacteriólogos de Bolívar preocupado por las anomalías que se están registrando en medio de las inmunizaciones, denunció que las dosis de los biológicos anticovid se estarían perdiendo, por falta de validación al grupo de población que se aplicaría el antígeno.

Alicia Gaviria Díaz, presidenta del Colegio de Bacteriólogos de Bolívar, describió que un segmento grande de personas que están convocadas para ser vacunadas contra el covid-19, no se estarían aplicando la dosis, porque al parecer están excluidos en las causales del formulario o de forma radical deciden no vacunarse.

“Algunas personas están embarazadas, lactando, fuera de la ciudad, y como esos listados se fueron hace como más de un mes al Ministerio de Salud, no se realiza validación para ver si en ese momento pueden o no aplicar la vacuna o si quieren también, porque hay personas que están en el listado y no dan el consentimiento para aplicar la dosis”, sostuvo la bacterióloga.

Lea también: Bacterióloga de sanidad de la Policía, la primera patrullera vacunada contra la Covid en Cartagena

La profesional señaló que desconoce si los biológicos están siendo desechados, lo que ha encendido las alarmas en la ciudad, “el problema es que las dosis no se pueden volver a utilizar una vez pierden la cadena de frío; por decir si sacan 90 vacunas de los ultracongeladores y en ese listado una mujer está lactando, no se le puede aplicar; si está embarazada no se puede inmunizar; uno que está de viaje, pierde la vacunación y si le dio covid-19”, dijo.

Añadió que, “a mí llamó la atención el día que me tocó la convocatoria y evidencié la anomalía, me percaté también que una multidosis de Pfizer debe estar 6 personas para ser aplicadas y ese momento no estuvieron si no 4, ese remanente no se utiliza. Sería importante tener personas suplentes que se pudieran aplicar la dosis”.

Lea aquí: Vacunación contra la Covid en Cartagena se habría retrasado por problema técnico en ultracongelador

Alicia Gaviria Díaz, presidenta del Colegio de Bacteriólogos de Bolívar, le solicitó al Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, que se emplee en la ciudad un mecanismo para que las vacunas contra el covid-19 no se pierdan.

“Es importante primero tener la cobertura, segundo hay que tener claro el costo elevando de esta vacuna y lo que significa para la sociedad, cuántos no quisieran aplicarse las vacunas, muchos profesionales de salud que no fueron priorizados en la fase 1, si no en la fase 2”, puntualizó la bacterióloga.

El Colegio de Bacteriólogos de Bolívar, sostuvo que hasta el momento no tienen un conglomerado de cuántas vacunas se han perdido en la ciudad por la falta de verificación. La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Johana Bueno, no se ha pronunciado sobre esta denuncia.